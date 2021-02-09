شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 3 أسابيع بفعل عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلى عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون السبع جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تنامي القلق حيال لقاح شركة "أسترا زينيكا" الذي أظهر توفيره الحد الأدنى من الحماية ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت فى بريطانيا وجنوب إفريقيا.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى سادس أداء يومي إيجابي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 412.3 نقطة ، بفضل المكاسب القياسية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون السبع جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع وسائل الإعلام ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض يقترب من 1.5% ،فى المقابل واصل قطاع الطاقة مكاسبه مع صعود بنسبة 0.5% بفضل ارتفاع أسعار النفط فى الأسواق العالمية لأعلى مستوى فى 13 شهرا.

أظهرت تجربة صغيرة أن لقاح فيروس كورونا المطور من شركة "أسترا زينيكا" بالتعاون مع جامعة أكسفورد يوفر الحد الأدنى من الحماية ضد السلالة الجديدة للفيروس التاجي التي ظهرت فى بريطانيا وجنوب إفريقيا.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.75% ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,915.77 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.