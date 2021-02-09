شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثالث على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى نحو أسبوع ، استنادا على تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى استمرار نشاط طلب مستثمري التجزئة.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.0% إلى 1,848.57$ الأعلى منذ 2 شباط/فبراير الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,829.98$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,828.89$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.9% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 1,784.94 $ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يصب فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا التراجع مستويات الدولار بفعل تباطؤ طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية جديدة ، وتحسن شهية المخاطرة فى معظم أسواق المال العالمية.

وبخلاف الاستفادة من تراجع العملة الأمريكية ،ارتفعت أسعار الذهب بفضل نشاط طلب مستثمرين التجزئة استغلالا للأسعار المنخفضة عند أدنى مستوى فى شهرين ، بالإضافة إلى الدعم المتوفر حول مستويات الحاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.08 طن متري ، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,152.43 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 12 حزيران/يونيو 2020.