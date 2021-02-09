شكرا لقرائتكم خبر عن جازادكو تحصل على عدم ممانعة من المنافسة على الاستحواذ على "جازل للاستثمار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ شركة جازان للطاقة والتنمية على كامل حصص الشركاء في شركة جازل للاستثمار.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الاتفاقية تخضع لعدد من الشروط والأحكام ومنها الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة جازادكو.

كذلك تخضع الاتفاقية لشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في شركة جازادكو على زيادة رأس المال.

وكانت "جازادكو" قد أعلنت، خلال ديسمبر الماضي، عن إبرام اتفاقية شراء حصص ملزمة ومشروطة، للاستحواذ على 100% من شركة جازل للاستثمار "شركة جازل".

وأفادت جازادكو، في بيان سابق، بأن عملية الاستحواذ ستتم عن طريق زيادة رأس مال شركة جازادكو من خلال إصدار أسهم للشركاء في شركة جازل.

ويُشار إلى أن قيمة الاستحواذ تبلغ 410.034 مليون ريال، علماً بأن قيمة الشركة المدرجة 625 مليون ريال.

وقالت جازادكو، إنه بعد إتمام عملية الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين من 92.11% إلى 53.18%. وبالتالي، ستقل القدرة التصويتية لكل مساهم في شركة جازادكو، كما ستقل قدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي جازادكو بما فيها اختيار أعضاء مجلس الإدارة والقرارات الاستراتيجية الأخرى الهامة.

وتجدر الإشارة إلى أن جازادكو حققت صافي أرباح بلغ 8.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 1.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الانخفاض في التكاليف التشغيلية الناتجة عن المبادرات المستمرة لتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الأداء وذلك من خلال الاستثمارات التطويرية لقطاعات الشركة والتي تدعم رؤية الشركة لخفض التكاليف التشغيلية وزيادة الانتاج.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 9.6 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 8.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.