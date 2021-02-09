شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد تبدأ تنفيذ مصنعها لأنظمة طاقة الرياح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن البدء في تنفيذ مصنع شركة اليمامة لأنظمة طاقة الرياح، بتكلفة تُقدر بحوالي 293 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تمويل المشروع بنسبة 25% ذاتياً، و25% مصارف محلية بالإضافة إلى نسبة تمويل بـ 50% من الصندوق الصناعي.

ونوهت الشركة إلى أن مدة الإنتاج التجريبي للمشروع ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، علماً بأن التاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع، هو الربع الأول للعام المالي 2023.

وأشارت الشركة إلى أنه يُتوقع الانتهاء من إنشاء المشروع نهاية الربع الرابع من العام المالي 2022، علماً بأنه يُتوقع ظهور الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث للعام المالي 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.66 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 39.9 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 94.67% مقارنةً بالعام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 105.5% و95.2% على التوالي، مدعومة بالقوة التنافسية لتكلفة حديد التسليح والأنابيب وتلبية احتياجات السوق خلال جائحة كورونا.

كذلك تحسنت كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 115.5% و 92.4% على التوالي، وذلك لتحسن مبيعات الابراج والاعمدة والزيادة في مبيعات مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية والناتج عن الالتزام بجداول توريدات مشروع حديقة دبي.