شكرا لقرائتكم خبر عن اليمامة للحديد تُعلن عن توسعة إنتاج مصنع الأنابيب بجدة والدمام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن توسعة إنتاج مصنع الأنابيب بجدة والدمام، وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لإنتاج الأنابيب من 276 إلى 360 ألف طن.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن تكلفة المشروع تُقدر بحوالي 33 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم تمويل التوسعة ذاتياً من خلال التدفقات النقدية للشركة، علماً بأنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء المشروع خلال الربع الأول للعام المالى 2022.

وتتوقع الشركة أن تُزيد عملية التوسعة من إيرادات الشركة وربحيتها بما يتناسب مع الزيادة فى الطاقة الإنتاجية.

كذلك تتوقع الشركة البدء في الإنتاج التجريبي للمشروع خلال الربع الأول للعام المالى 2022، علماً بأن مدة الإنتاج التجريبي للمشروع ثلاثة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 50.66 مليون ريال خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 39.9 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 94.67% مقارنةً بالعام السابق نتيجة ارتفاع كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 105.5% و95.2% على التوالي، مدعومة بالقوة التنافسية لتكلفة حديد التسليح والأنابيب وتلبية احتياجات السوق خلال جائحة كورونا.

كذلك تحسنت كمية وقيمة مبيعات قطاع الكهرباء بنسبة 115.5% و92.4% على التوالي، وذلك لتحسن مبيعات الابراج والاعمدة والزيادة في مبيعات مصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية والناتج عن الالتزام بجداول توريدات مشروع حديقة دبي.