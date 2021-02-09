شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أنعام القابضة تُوصي بزيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة مجموعة أنعام الدولية القابضة بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 210 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الهدف من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة والاستحواذ على أصول مربحة وشراء شركات وأصول مدرة للدخل أو استثمارها.

وبحسب البيان، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح اسهم حقوق أولوية، والذين تظهر اسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

هذا وقد تم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) مستشاراً مالياً للطرح، علماً بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.

وكانت عمومية الشركة قد أقرت، خلال أكتوبر الماضي، زيادة رأس مال الشركة بقيمة 90 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، ليرتفع من 15 مليون ريال إلى 105 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 600%.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.14 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 2.78 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والادارية بنسبة 10% و انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 58%.