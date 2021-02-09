شكرا لقرائتكم خبر عن سابتكو تتكبد خسائر بـ 378 مليون ريال في 2020 لانخفاض إيرادات النشاط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

قالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 377.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 33.9 ليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 301.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغت 49.3 مليون ريال خلال العان 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2020 إلى انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجهات الرسمية للحد من انتشار فايروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل هبوط في قيمة موجودات محتفظ بها للبيع.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.2 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل إيرادات بلغت 1.7 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2020، وذلك بهدف دعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 302 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 71.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.