شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «مالية» ومصرف الشارقة الإسلامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقعت دائرة المالية المركزية في الشارقة مؤخراً، اتفاقية تعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي لتقديم خدمة الاسترداد النقدي الآلي لرصيد المحفظة الرقمية، الأمر الذي يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الطرفين واستمراراً لمنهج الجودة، في تقديم خدماتهما الذكية لتسريع الإجراءات والتيسير على المتعاملين.

وتم توقيع اتفاقية التعاون في مقر الدائرة، من قبل عائشة عبدالله الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد العمودي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية بمصرف الشارقة الإسلامي، بحضور هدى إلياسي مدير إدارة النظام المالي وأروى العويس مدير إدارة الحسابات في الدائرة بالإضافة إلى عدد من كبار الموظفين من الطرفين.

وتتضمن الاتفاقية الجديدة للمحفظة الرقمية، الاسترداد الآلي لرصيد المحفظة الرقمية بنظام الإيصال الذكي – تحصيل إلى الحساب البنكي المعتمد لعميل حكومة الشارقة، وسيتم مباشرة الخطط المستقبلية مع مصرف الشارقة الإسلامي في معالجة استرداد الأمانات للجهات الحكومية والاسترداد النقدي.

تعزيز كفاءة النظام المالي

وقالت أروى العويس:«إن إطلاق هذه الخدمة الجديدة يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي لحكومة الشارقة، ويسهل على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات الحصول على خدمات جديدة مثل خدمة الاسترداد النقدي بشكل آلي وبطريقة سهلة ومبتكرة ومتاحة على مدار الساعة، الأمر الذي يأتي ضمن سياسة الدائرة في السعي للوصول إلى ريادة مالية عالمية، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة؛ لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية».

وأضافت أن دائرة المالية المركزية من خلال هذه الشراكة مع مصرف الشارقة الإسلامي تتطلع إلى زيادة الميزات التنافسية لنظام الإيصال الذكي الذي يختصر الجهد والوقت على المتعاملين، ويتلافى الأخطاء البشرية ومشكلات الدفع النقدي المتعددة، وفي الوقت نفسه يتيح وصولاً أسرع إلى خدمات دفع رسوم المعاملات والاسترداد النقدي الآلي بأعلى معايير الأمان.

أحدث التقنيات

وقال وليد العمودي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية بمصرف الشارقة الإسلامي:«يسعى مصرف الشارقة الإسلامي دائماً إلى تعزيز شراكاته مع الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية بما فيها دائرة المالية المركزية بالشارقة بهدف التسهيل على المتعاملين من خلال توفير مرونة أكبر في آليات الدفع والاسترداد النقدي».

وأضاف أن مثل هذه الشراكات تساهم في تعزيز التوجه الرقمي والذي يتحقق من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والمصرفي، مع العلم أن مصرف الشارقة الإسلامي يعمل على تقديم كافة التقنيات وفق أعلى المعايير في مجال الصيرفة الرقمية.