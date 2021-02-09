شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد يُشيد بأداء طاقم التحكيم الإماراتي في مونديال الأندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بأداء طاقم التحكيم الإماراتي الدولي، الذي أدار مباراة الأهلي المصري بطل إفريقيا وبايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، معبراً عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه فريق الحكام بقيادة الدولي محمد عبدالله حسن، وبعمل لجنة الحكام واستراتيجيتها في الإعداد والتهيئة للمهمات الخارجية، وأكد مواصلة دعم مجلس الإدارة لأسرة التحكيم.

وقال رئيس الاتحاد، إن الحكم الإماراتي يؤكد يوماً بعد آخر قدرته على إدارة المباريات الدولية بنجاح، مجدداً ثقته بمؤهلات حكام الإمارات، وقدرتهم على تحقيق أعلى درجات التفوق في الأحداث الكروية التي يشاركون فيها.

وجدد الشيخ راشد بن حميد النعيمي دعمه لأسرة التحكيم، مؤكداً أن الاتحاد يوفر كل متطلبات النجاح للحكم الإماراتي، ويسعى في الوقت نفسه لتطوير وصقل مواهب الحكام الجدد؛ لكي لا تحدث فجوة بين أجيال التحكيم.