شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تمدد القيود على حدودها مع البرتغال كإجراء احترازي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (مدريد - رويترز)

أعلنت الحكومة الإسبانية الثلاثاء أنها مددت القيود على حدودها مع البرتغال التي تمتد لنحو 1200 كيلومتر حتى الأول من مارس/آذار، بينما يحاول البلدان السيطرة على قفزة في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في الجريدة الحكومية الرسمية؛ إن «استمرار الإجراءات الصارمة على التنقلات في كل من إسبانيا والبرتغال تبرر إبقاء القيود على الحدود البرية».

واتفقت الحكومتان على غلق الحدود يوم 28 يناير/كانون الثاني أمام السفر غير الضروري، مع استثناءات للعاملين عبر الحدود، وفي مجال الصحة وسائقي الشاحنات.

وتسببت قفزة في حالات الإصابة في البرتغال منذ عيد الميلاد في اكتظاظ المستشفيات، وكانت سبباً في عزل عام صارم على مستوى البلا، وانخفضت أعداد الإصابات والوفيات بدرجة كبيرة في الأسبوع المنقضي، لكن عدد من يتلقون العلاج في المستشفيات وفي وحدات العناية المركزة ظل مرتفعاً.

وفي إسبانيا، تنحسر موجة ثالثة من كوفيد-19 مع تراجع عدد الإصابات، لكن مسؤولين يقولون إن وصول السلالات المتحورة الجديدة يمكن أن يتسبب في طفرة جديدة.