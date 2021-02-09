شكرا لقرائتكم خبر عن شقة على موقع إلكتروني.. تكشف محتالاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أحالت النيابة العامة في دبي، بائعاً آسيوياً (50 عاماً) إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير عقد إيجار، والاحتيال به على موظفة، بعد عرض شقة للإيجار على موقع إلكتروني.

دارت أحداث الواقعة في نوفمبر الماضي، حين تصفحت المجني عليها موقعاً لعرض شقق للإيجار للبحث عن سكن بمنطقة السطوة في دبي. وبحسب إفادتها في تحقيقات النيابة بأنها وجدت شقة بمواصفات تناسبها، فقررت الاتصال بصاحب الإعلان الذي ادعى أنه الشخص المخول بتأجير الشقة، واتفق معها على موعد لمعاينتها، حيث التقيا، واتفقا على تفاصيل الدفعات.

وذكرت المجني عليها أنها سلمت المتهم 2750 درهما، وشيكاً بمبلغ 9 آلاف درهم، وسلمها عقداً اكتشفت بعد ذلك، أن مساحة الشقة المذكورة في العقد، تختلف عن الواقع. فتواصلت معه، فأخبرها بوجود خطأ سيصححه، ولكنه لم يفعل، وحظر رقم هاتفهما. فأبلغت الشرطة التي قبضت عليه. وأقرّ بجريمته وتزوير العقد، وما به من توقيع وختم. فأمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.