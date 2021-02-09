شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع بنسبة 0.12% بجلسة الثلاثاء مدفوعة بصعود قطاعي البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 7.01 نقطة ليغلق عند مستوى 5662.567 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 965 مليون درهم ليغلق عند مستوى 794.865 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 172 مليون سهم، بقيمة 1.02 مليار درهم، عبر تنفيذ 3284 صفقة.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.60%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 2.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.28%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبوظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 6.73%، ثم سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 2.04%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 1.8%، وتراجع 20 سهماً على رأسها سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 4.88%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 4.8%، ثم سهم "بنك رأس الخيمة الوطني" بنسبة 4.62%، فيما تصدر سهم "بنك أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 276.3 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.81%.

في سياق متصل أعلنت شركة الظفرة للتأمين، النتائج المالية الأولية لعام 2020، وتراجع مجموع الموجودات من 1.024 مليار درهم في عام 2019 إلى 974.2 مليون درهم في عام 2020، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 397.6 مليون درهم عام 2020 مقارنة مع 391.5 مليون درهم عام 2019، وبلغ إجمالي الإيرادات 289.8 مليون درهم في عام 2020 مقابل 323.8 مليون درهم في عام 2019، وبلغ صافي ربح الفترة 63.1 مليون درهم في عام 2020 مقابل 71.1 مليون درهم في 2019، وبلغت حصة السهم من الأرباح 0.63 درهم العام الماضي مقابل 0.71 درهم العام السابق.

أوصى مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين، بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس مال الشركة مبلغ 40 مليون درهم.

في سياق آخر أعلنت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الخميس الموافق 11 فبراير الجاري، لإقرار محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، واستعراض والموافقة والتوصية إلى الجمعية العمومية بشأن البيانات المالية وبيان المركز المالي للشركة وبيان حسب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، واستعراض والموافقة وتقديم مقترحات إلى الجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح الشركة للعام الممنتهي بتاريخ 31 ديسمبر عام 2020.

أعلنت شركة الوثبة الوطنية للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد، الموافق 14 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة اعتماد البيانات المالية المدققة لعام 2020، ومناقشة بعض المواضيع الإدارية الأخرى.