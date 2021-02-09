شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات السيارات فى الصين للشهر الـ 10 على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم، قفزة 30 بالمئة في يناير مقارنة بالشهر نفسه قبل عام، وهو عاشر شهر من الزيادة على التوالي، وذلك في وقت تواصل فيه الصين قيادة تعافي صناعة السيارات العالمية من جائحة كوفيد-19.