شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إشادة النواب.. كيف يحصل المواطنون على خدمات مصر الرقمية بالخط الساخن 15999؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن خمس قنوات يمكن من خلالها المواطنين الحصول على خدمات منصة مصر الرقمية التي تم إطلاقها تجريبيا في أغسطس الماضي ووصل عدد عملائها لما يزيد عن مليون مشترك، أبرزها صفحة المنصة على الانترنت، مكاتب البريد، مكاتب خدمة المواطنين، خدمة الخط الساخن 15999، وتطبيق سيتم اطلاقه قريبا.

ولاقت خدمة الخط الساخن 15999 التي تقدمها المصرية للاتصالات، إشادة من جانب رئيس مجلس لجنة المشروعات بمجلس النواب، حيث فاجئ النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات بالمجلس وزير الاتصالات بتجربة خدمة 15999 أثناء إلقاء الوزير لبيانه أمام أعضاء المجلس، حيث قال في كلمته للتعقيب على بيان الوزير أنه بعد سماع كلمة الوزير عن الخدمة الجديدة وما تقدمه لأصحاب المعاشات، تعمد الاتصال برقم خدمة 15999، والتحدث مع مقدمي خدمة العملاء باعتباره أحد أصحاب المعاشات الذين يرغبون في الاستفسار عن عمل توكيلات، والتأكد من كفاءة هذه الخدمة.

وأشاد مرعي في كلمته بالخدمة الجديدة، وكذلك منصة مصر الرقمية، موجها الشكر لوزير الاتصالات على ما تقوم به الوزارة من جهود في سبيل التحول الرقمي وتوفير الخدمات الرقمية بشكل أسهل للمواطنين.

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أوضح خلال كلمته أمام مجلس النواب في الجلسة العامة للمجلس أنه تم اضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الادارية ليصبح عدد قواعد البيانات 75 قاعدة؛ مشيرا الى تعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من خلال العمل على محورين هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة؛ حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل الى ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية واتاحتها من خلال أربعة منافذ وهى منصة مصر الرقمية التي تم اطلاقها بشكل تجريبي وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن؛ ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)؛ لافتا إلى أنه تم اطلاق خدمات المرحلة الأولى من منصة مصر الرقمية بالتعاون مع الجهات مقدمة الخدمات بعدد 45 خدمة حكومي.