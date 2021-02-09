شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدخنة: ملتزمون بالتسعيرة الجديدة للسجائر والسعر ارتفع جنيها على المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علي كامل سعودي نائب رئيس شعبة الأدخنة بالغرف التجارية إن تجار الجملة سيكونون ملتزمون بالتسعيرة المقررة لأسعار السجائر من المصنع بعد إعلان رفع السعر أمس من قبل الشركة المصرية المنتجة.

وأشار كامل في تصريح خاص لـ"الخليج 365 إلى أن بعض تجار التجزئة يضعون هامش ربح بما يساوي 1 جنيه للعلبة، وذلك في بعض الأكشاك والمحلات الصغيرة بما يعني أن سعر العبوة إذا كان 33 ستباع للمستهلك 34 جنيها، موضحا أن السجائر التي رفع أسعارها هي التي زادت فقط ولكن باقي الأسعار ثابتة.

وكانت شركة فيليب موريس- مصر أ‘لنت عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات مختلفة من العلامات التجارية MARLBORO، L&M، MERIT، وذلك للمساهمة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، ومنع أي استغلال للمدخنين البالغين.

MARLBORO بأنواعها (Red, Gold, Purple Mix) 44 جنيها.

MERIT بأنواعها 48 جنيها.

L&M بأنواعها (Red, Blue, Silver, Forward) 33 جنيها.

عدم زيادة أسعار بيع العلامات التجارية "مارلبورو كرافتد" و"إل إم موشيون"

MARLBORO CRAFTED بأنواعها (Red, Gold) 36 جنيها.

L&M MOTION بأنواعها (Red, Blue) 28 جنيها.

وتحذر الشركة، التجار من عدم الالتزام بالأسعار الجديدة.