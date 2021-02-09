شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 805 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر



أسعار الذهب اليوم: القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب ارتفاع بقيمة جنيهين، بعد ارتفاع صباح اليوم بقيمة 6 جنيهات، ليصبح إجمالى ارتفاع الذهب اليوم 8 جنيهات، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر 805 جنيهات للجرام، وذلك على خلفية استمرار ارتفاع سعر الذهب عاليما.أسعار الذهب اليوم: عيار 24 سجل 920 جنيها. عيار 21 سجل 805 جنيهات. عيار 18 سجل 690 جنيها. الجنيه الذهب 6440 جنيها. أونصة الذهب 1845 دولار.

وحالياً أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوع الثلاثاء 9 فبراير مع تعثر الدولار وتعزز التوقعات بأنه سيتم قريبا تمرير تحفيز مالي أمريكي ضخم لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم، وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1839.02 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى 1843.04 دولار في وقت سابق من الجلسة، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من فبراير الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5% إلى 1842.60 دولار.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية إلى 26.99 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.9% مسجلا 1133.75 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 2343.59 دولار للأونصة.