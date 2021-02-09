شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات بورصة الكويت بجلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بارتفاع 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 12.85 نقطة ليغلق عند مستوى 5716.01 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.30% رابحاً 18.74 نقطة ليغلق عند مستوى 6240.11 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4684.42 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحاً 1.15 نقطة ليغلق عند مستوى 4849.11 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 368.8 مليون سهم بقيمة 41 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.7 ألف صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.25%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.18%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.33%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.16%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأن يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، هو آخر موعد لسداد رسم الاشتراك السنوي في بورصة الكويت عن عام 2021، وفي حال التأخر عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد سوف تطبق الإجراءات المنصوص عليها في كتاب قواعد البورصة، وكذلك القرار رقم (19) لسنة 2019.

في سياق آخر أعلنت شركة يوبيان للبتروكيماويات (بوبيان)، اجتماع مجلس الإدارة يوم 10 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة واعتماد التوصية المتعلقة بتحديد حد أدنى للتوزيعات النقدية عن الثلاث سنوات المالية (2021-2022-2023).

في السياق ذاته أعلنت شركة المركز المالي الكويتي، اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 للعام 2021، يوم الأربعاء الموافق 10 فبرايرا الجاري، لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجية.