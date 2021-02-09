شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران "كوندور" الألمانية تزيد عدد رحلاتها للغردقة اعتبارا من مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الطيران العارض الألمانية كوندور" Condor"، زيادة عدد الرحلات لمدنية الغردقة اعتبارا من شهر مارس بمعدل رحلتين يومي الخميس والسبت، ومن أول أبريل ثلاث رحلات أيام الاثنين والخميس والسبت.

وقالت الشركة إنه من بداية موسم الصيف القادم، مخطط (حسب الجدول المعلن وأنظمة الحجز) أن تبدأ الشركة في التشغيل من ستة مطارات ألمانية هي:

• مطار فرانكفورت: ثلاث رحلات أسبوعية أيام الاثنين والخميس والسبت.

• مطار دوسلدورف: ثلاث رحلات أسبوعية أيام الاثنين والخميس والسبت.

• مطار هامبورج: ثلاث رحلات أسبوعية أيام الاثنين والخميس والسبت.

• مطار ميونيخ: ثلاث رحلات أسبوعية أيام الاثنين والخميس والسبت.

• مطار ليبزج: رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والخميس.

• مطار شتوتجارت: رحلتين أسبوعيا يومي الاثنين والخميس.

ومن جانبه قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادى للمنظمة السياحة العالمية، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إن الشركة وضعت الغردقة على جداول رحلاتها خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير ومارس وأبريل بواقع رحلة واحدة يوم الخميس من كل أسبوع، موضحا أن الشركة وضعت علامة (*) على الرحلات خلال تلك الفترة ونوهت إلى أن الرحلات غير منتظمة (أي يعتمد تشغيلها على الطلب ومعدل الحجوزات).

وتوقع "البطوطى"، أن يكون التعافي مضطرب خلال موسم الصيف القادم 2021 ، على أن يبدأ من موسم شتاء 2021-2022 (أي اعتبارا من أكتوبر/نوفمبر 2021) التعافي الحقيقي وبقوة، وأن يستقر الطلب وأن تكون معدلات الحجوزات لموسم شتاء 2021-2022 جيدة جدا ومستقرة.

وأكد أنه في الوقت الراهن، لا زال تحذير السفر غير الضروري بما فيه السفر لغرض السياحة إلى مصر ساري حتى الآن، ولكن التحذير ليس منع ويمكن لمن يرغب السفر على مسؤوليته الشخصية أن يسافر مع مراعاة القواعد الموضوعة، حيث يمكن للألمان والمصريين والجنسيات الأخرى من حاملي بطاقات الإقامة الدائمة في ألمانيا ومواطني دول الاتحاد الأوروبي السفر من ألمانيا إلى مصر بشرط وجود اختبار PCR سلبي تم إجراؤه خلال فترة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة (عبر مطار فرانكفورت لمدة لا تزيد عن 96 ساعة).

وبالنسبة للمسافرين مباشرة إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ومرسى مطروح، هناك إمكانية إجراء اختبار PCR المطلوب مقابل رسوم عند الوصول إلى تلك المطارات الأربعة.

وأشار إلى أن بعد العودة من السفر ودخول ألمانيا يجب عليهم عمل اختبار PCR في موعد لا يتجاوز 48 ساعة بعد الدخول، والالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة عشرة أيام (مع إمكانية عمل اختبار آخر بعد سبعة أيام وإذا كان سلبي يتم التحرر من المدة الباقية).