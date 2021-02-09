شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسهم تصعد ببورصة البحرين بنسبة 0.29% بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.29% رابحاً 4.20 نقطة ليغلق عند مستوى 1464.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.9 مليون سهم بقيمة 800.2 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 17.18% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 4.05%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.67%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.20%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.18% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.65%، عقارات السيف بنسبة 0.60%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.16%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة عقارات السيف، إبرام شركة تابعة شركة السيف للترفيه، اتفاقيات تسهيلات مرابحة غير دوارة وخطابات اعتماد مع بيت التمويل الكويتي (البحرين)، للحصول على الحد الائتماني مبلغ 4 ملايين دينار بحريني تسهيلات مرابحة، و4 ملايين دينار بحريني تسهيلات خطابات الاعتماد لتمويل تجهيز مشروع مركز الترفيه العائلي في مشروع الليوان في الهملة بمملكة البحرين، وتبلغ مدة التسهيلات المرابحة 120 شهراً كحد أقصى، و180 يوماً حد أقصى لستهيلات خطابات الاعتماد، منوهة إلى أنه سيزداد كل من المركز النقدي الموحد للشركة بالإضافة إلى إجمالي المطلوبات بمبلغ وقدره 4 ملايين دينار بحريني، مع تكلفة تمويل إضافية تبلغ حوالي 150 ألف دينار بحريني تدرج كمصروف في بيان الدخل الشامل الموحد.

وفي سياق آخر أعلنت شركة زين البحرين، تغيير موعد اجتماع مجلس الإدارة، من يوم الخميس الموافق 25 فبراير الجاري إلى يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، وستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في ديسمبر عام 2020.