شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة دباغة الجلود تخاطب"الوزراء" بسبب انقطاع المياه عن مدينة الروبيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت غرفة دباغة الجلود فى اتحاد الصناعات، خطابا رسميا إلى رئاسة مجلس الوزراء، لعرض عدد من المشكلات، التى تعانى منها مدينة الروبيكى للجلود، وعلى رأسها أزمة انقطاع المياه عن المدينة من يوم الأحد 7 فبراير 2021.

وقال الخطاب – حصل الخليج 365 – على نسخة منه، أن مدينة الروبيكى تشهد انقطاع المياه مما تسبب فى تعطيل الإنتاج، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التى حدثت فى الخامات والكيماويات وهو ما يؤثر على صرف لرواتب.

وقبل ثلاثة أسابيع كشفت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أنه تمت مراجعة محاضر الأحقية لمصانع الغراء فى الروبيكى، وتم عمل مشروع تسكين لما تم بناؤه بمساحة 23 ألف م2، وتم توفير مساحة قدرها 6200م2 سيتم الاستفادة منها في تسكين بعض من مستحقي المدابغ، وتم تركيب 208 عدادات مياه لوحدات المدينة بالكامل، وتم التحكم في مداخل ومخارج المدينة بتركيب نظام مراقبة، كما تم إعداد هيكل إداري ولائحة إدارية لتنفيذ المهام بالمدينة.

وأضافت الوزيرة فى اجتماع بمجلس الوزراء، أنه في إطار توفير الخدمات اللازمة للمشروع، تم تنفيذ خط المياه ومحطة رفع المياه، على نفقة الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية، وتم الانتهاء من التنفيذ وبدء ضخ المياه بطاقة 12 الف م3/يوم حالياً، وبناء على التوجيهات قام جهاز مدينة العاشر من رمضان باستلام وتشغيل وصيانة منظومة مياه الشرب بالروبيكي وتركيب العدادات في يوليو 2020م، كما تم تركيب عدادات ذكية بأقطار مختلفة وذلك لجميع الورش والمصانع التي تم الانتهاء من إنشائها.

كما عرضت وزيرة التجارة تقريرا حول مشروع إنشاء 100 هنجر ضمن المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي، ويتضمن المشروع تنفيذ 80 هنجرا مكونا من دورين بمسطح 976 م2 للدور الواحد، و20 هنجرا معدنيا مكونا من دورين مساحة الهنجر 500 م2، إلى جانب 68 ورشة بمسطح 121 م2، وأرض المعارض، ومخزن بمسطح 10 آلاف متر مربع، ومركز للتدريب، ومركز تكنولوجي، ومحلات تجارية لتسويق المنتجات، وشبكات وبنية تحتية، وخزان ومحطة رفع.