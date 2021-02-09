شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو الأوروبى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-2-2021 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.80 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، مقابل 18.79 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

وعالميا، صعد اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.20775 دولار اليوم، مرتفعا من أدنى مستوى في شهرين عند 1.9520 دولار والذي لامسه يوم الجمعة.

وعاد الجنيه الإسترليني لبلوغ أعلى مستوياته منذ مايو 2018، ليصعد إلى 1.3784 دولار في آسيا، وفي أحدث تداولات، ارتفع 0.3 بالمئة إلى 1.3774 دولار.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.76 جنيه للشراء.

18.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.80 جنيه للشراء .

19.02 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.80 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.81 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.77 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.80 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.75 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.