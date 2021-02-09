شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد فتوح: مبادرة حياه كريمة قبلة الحياة للمواطنيين ولشركات قطاع الأعمال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركات القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام استعدادها لتنفيذ مشروعان خدمية لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة حياه كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتضمن تطوير نحو 2500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه.

وحول رؤيته للمبادرة، أشاد المهندس سعيد فتوح، الرئيس التنفيذى لشركة المساهمة المصرية "العبد للمقاولات"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بالمبادرة، التى تمثل طوق النجاه لملايين المواطنيين في القرى من خلال توصيل المرافق المحرومة منها.

أضاف سعيد فتوح لـ ”الخليج 365” أن المبادرة تغير حياه الناس " انت بتعمل لهم بجانب الصرف والمياه رصف شوارع ووحدات صحية ومرافق عامة مدارس ونقط شرطة ومستوصفات، أنت بتمنحهم قبلة الحياة".

أشار إلى أن المبادرة تنقل الناس من الحياه التى يعيشونها، والتى لا ترضى أحدا إلى حياه كريمة بالفعل، لافتا إلى أن شركة العبد العامة حصلت من خلال حياه كريمة على أعمال بقيمة 2.5 مليار جنيه فى محافظات أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وكفر الشيخ وبصدد الحصول على مشروعات فى محافظة البحيرة.

وأوضح المهندس سعيد فتوح أن المبادرة بقدر أهميتها للمواطنيين مهمة لشركات قطاع الأعمال، حيث منحتهم قبلة الحياه، ولا سيما أن عدد العمالة كبير وكانت حجم العمل قليل، وبالتالى المصروفات أكبر من حجم الربح، وبعض الشركات تعانى من تدبير المرتبات، لافتا إلى أن حجم العمل الكبير يساهم فى تلافى العقبات .

وقال فتوح، إننا لم نكن نحلم بأعمال بقيمة 2.5 مليار مرة واحدة، مما بعد أمرا مهما لنا ولبقية الشركات التى تحتاج لحجم عمل حتى يمكنها النهوض مجددا .

جدير بالذكر أن المشروع يستهدف تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما يستهدف المشروع الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع قائم على المعرفة من خلال التحول الرقمى ورفع مرونة وتنافسية الاقتصاد.