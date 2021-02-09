شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبي بنسبة 0.15% بجلسة الثلاثاء مدفوعة بصعود 11 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحاً 4.03 نقطة ليغلق عند مستوى 2647.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 131.4 مليون سهم محققة ما قيمته 182.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 2828 صفقة لعدد 33 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.72%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 3.55%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.57%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الثلاثاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.22%، وتراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين بنسبة 4.82%، ثم سهم شركة سوق دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.46%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 7.2 مليون ورقة بقيمة 27.8 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.05%.

في سياق متصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وسجلت الشركة إجمالي إيرادات بلغت 11.08 مليار درهم إماراتي وصافي دخل قدره 1.44 مليار درهم إماراتي خلال عام 2020، مما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق الربحية وتعزيز مرونة نموذج عملياتها التشغيلية بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وارتفعت النفقات الرأسمالية للشركة خلال العام المنصرم بنسبة 24.1%، على أساس سنوي لتصل إلى 1.87 مليار درهم إماراتي، أي ما يمثل كثافة رأسمالية تبلغ 16.9%، وهو أعلى مستوى سجلته الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، مستفيدة من تحقيق ذلك من ميزانيتها العمومية القوية التي مكنتها خلال عام 2020 من الحفاظ على خططها الطموحة فيما يتعلق بتوظيف رأس المال.

أضافت شركة دو، في بيان لبورصة دبي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الإدارة أوصى بالموافقة على توزيع أرباح للعام 2020 بواقع 28 فلساً لكل سهم، تم في أغسطس 2020 توزيع 13 فلساً منها للسهم الواحد كأرباح نصف سنوية.

كما أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، نتائجها المالية السنوية الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر عام 2020، معلنة عن أرباح صافية عائدة إلى مالكي الشركة الأم بلغت 109 مليون درهم إماراتي، وبلغ إجمالي الربح 21 مليون درهم في 2020 مقارنة بإجمالي ربح بقيمة 8 ملايين درهم في 2019، وحققت الشركة أرباحاً من العمليات المستمرة في 2020 بلغت قيمتها 128 مليون درهم مقارنة بأرياح بلغت 234 مليون درهم في 2019، وانخفاض في قيمة العجز في حقوق الملكية من 3.864 مليار درهم في 2019 إلى 3.753 مليار درهم في 2020، وبلغت قيمة الإيرادات التشغيلية الإجمالية مبلغ 216 مليون درهم في 2020 مقارنة بـ681 مليون درهم في عام 2019، وأرباح من استبعاد شركة تابعة بلغت 354 مليون درهم، وانخفاض في قيمة الخسائر المتراكمة من 5005 مليون درهم في 31 ديسمبر عام 2019 إلى 4896 مليون درهم في 31 ديسمبر عام 2020.

في السياق ذاته أعلنت شركة أورينت للتأمين، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، لمناقشة تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020 والمصادقة عليها، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، ومناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، والمصادقة عليها، ومناقشة تقرير الحوكمة للعام 2020، ومناقشة مقترحات الإدارة بشأن توزيع الأرباح بنسبة 40% من رأسمال الشركة نقداً ومقدارها 200 مليون درهم.

كما أعلنت شركة الأسمنت الوطنية، اجتماع مجلس الإدارة، يوم الأحد الموافق 14 فبراير الجاري، للموافقة على محضر الاجتماع السابق، والموافقة على البيانات المالية الأولية لعام 2020، وما يستجد من أعمال.

قررت إدارة بورصة دبي، إيقاف التداول على أسهم مصرف السلام البحرين – SALAM_BAH بدءاً من الساعة 9:30 صباحا (بتوقيت الإمارات) لتزامنه مع موعد اجتماع مجلس الإدارة اليوم، ولحين الإفصاح عن النتائج.