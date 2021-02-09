شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة توجه 103 مليارات جنيه لتطوير القرى الأكثر فقرا ومحافظة أسيوط في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مبادرة حياة كريمة هي التي تحمل أولوية الدولة حاليا من أجل تحسين جودة الحياة للقري الاكثر احتياجا وخاصة القري في صعيد مصر، وفي هذا الإطار تعمل الوزارات المعنية على تطوير تلك المبادرة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور تلك المبادرة منذ أن بدأت على مستوى محافظات الجمهورية وخاصة الصعيد، حيث تم تخصيص 103 مليار جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

وقالت البيانات، إنه تم تطوير 143 قرية موزعة على 11 محافظة من بينهم 7 محافظات من الوجه القبلي واستفاد 3 ملايين أسرة من المبادرة، أي ما يعادل نحو 15 مليون فرد، بالإضافة إلى دخول 732 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في الفترة من 1 يناير 2020 وحتى الآن.

وأظهرت البيانات، أن محافظة أسيوط حصلت على أكبر تمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتمويل 28.8 مليون جنيه، ومحافظة قنا 17.1 مليون جنيه، ومحافظة البحيرة 4.2 مليون جنيه، ويليها محافظة أسوان 3.4 مليون جنيه، ومحافظة الأقصر 2.3 مليون جنيه، ثم محافظة المنيا 1.1 مليون جنيه، والقليوبية 1.1 مليون جنيه، والوادي الجديد 1 مليون جنيه.

وتأتى البرامج الاجتماعية التي تطلقها الحكومة ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، لدعم الفقراء والخروج بهم من دائرة الفقر.