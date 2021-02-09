شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل مستوى أعلى جديد فى 13 شهرا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم السابع على التوالي ، لتسجل مستوى أعلى جديد فى 13شهرا ، بفضل استمرار دعم تحالف أوبك بلس لتحقيق الاستقرار فى السوق ، بالإضافة إلى آمال التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 0.9% إلى مستوي 58.59$ الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 58.08$، وسجل أدنى مستوي عند 58.00$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 61.24$ للبرميل الأعلى منذ كانون الثاني/يناير 2020 ، من مستوى الافتتاح عند 60.67$ ، وسجل أدنى مستوي عند 60.67$.

عند تسوية الاثنين ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.0% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9% للتداول للمرة الأولى فى 13 شهرا فوق 60$ للبرميل ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسل مكاسب يومية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

قررت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة اتفاق خفض الإنتاج العالمي لتحالف "أوبك بلس" الأسبوع الماضي الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الحالية دون أي تغيير حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

يأتي هذا القرار فى ضوء استمرار الدعم من التحالف العالمي لتحقيق استقرار السوق ، والتغلب على آي ضعف فى مستويات الطلب العالمي ناجم عن الموجة الثانية لفيروس كورونا.

يأتي هذا أيضا بالتزامن مع قرار السعودية السابق بخفض إنتاجها النفطي طوعية بحوالي مليون برميل يوميا فى شباط/فبراير الجاري ،وآذار/مارس المقبل ، بهدف تحقيق المزيد فى الاستقرار فى السوق.

فى الولايات المتحدة ، تعمل إدارة الرئيس الأمريكي الجديد "جو بايدن " بالتعاون مع الكونغرس على ضخ المزيد من التحفيز الاقتصادي فى البلاد ، بهدف التغلب سريعا على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

كما يعلق المتعاملون آمالهم أيضا على تعافي الطلب على الوقود مع اتساع عملية استخدام لقاحات فيروس كورونا وتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة الفيروسية.