شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يقفز لأعلى مستوى فى 3 سنوات مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاث سنوات ، فى ظل تراجع مستويات العملة الأمريكية ، بالإضافة إلى انحسار احتمالات خفض الفائدة البريطانية إلى المنطقة السلبية عقب الاجتماع الأخير للبنك المركزي البريطاني.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.3788$ الأعلى منذ نيسان/أبريل 2018 ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3737 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.3734$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الملكية عقب اجتماع المركزي البريطاني أواخر الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق الجنيه الإسترليني ارتفاعا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة ، الأمر الذي عزز شهية المخاطرة فى معظم أسواق المال العالمية.

قال بنك بريطانيا المركزي يوم الخميس الماضي إن البنوك البريطانية ستحتاج ستة أشهر على الأقل للاستعداد للتحول إلى أسعار الفائدة السلبية ، الأمر الذي قلص احتمالات خفض الفائدة البريطانية لدون مستويات الصفر فى المستقبل القريب.