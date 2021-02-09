شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يواصل الصعود – تحليل – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مورجان ستانلي (MS) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظي، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.38% بما يعادل 1.01 نقطة ليستقر على سعر 74.23 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 77.10.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد