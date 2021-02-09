شكرا لقرائتكم خبر عن أوراكل يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أوراكل (ORCL) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -0.49 نقطة ليستقر على سعر 63.11 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما يسيطر عليه الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 61.87، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 66.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه