شكرا لقرائتكم خبر عن جلعاد يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة جلعاد (GILD) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المهم 68.28، وليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.72% بما يعادل -0.49 نقطة ليستقر على سعر 67.97 دولار، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 68.28، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 72.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه