شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتقديم التداولات الإيجابية، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستويات 0.7760 ثم 0.7820 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7625.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7665 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد