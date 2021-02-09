الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بتقديم التداولات الإيجابية، ليعزز التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، والذي يستهدف مستويات 0.7760 ثم 0.7820 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 0.7625.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7665 والمقاومة 0.7800

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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