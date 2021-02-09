شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت عند دعم القناة اللحظية الصاعدة، ويبدأ بتقديم تداولات إيجابية في محاولة للابتعاد عن هذا الدعم، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 62.07، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 60.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 60.00 والمقاومة 63.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد