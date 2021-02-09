الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للفضة 09-02-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة عند المقاومة المحورية 27.60 ويجري محاولات لاختراقها، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر للتحول نحو الارتفاع، بينما يحتاج السعر للتماسك دون هذه المقاومة لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 25.50.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.70 والمقاومة 28.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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