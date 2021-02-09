شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة عند المقاومة المحورية 27.60 ويجري محاولات لاختراقها، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويدفع السعر للتحول نحو الارتفاع، بينما يحتاج السعر للتماسك دون هذه المقاومة لاستئناف الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 25.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.70 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط