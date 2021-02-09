شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-02-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الذهب عملية اختراق مستوى 1844.00 ويحاول الثبات فوقه، ليقدّم إشارات على توجه السعر لتفعيل السيناريو الإيجابي الذي يستهدف مستوى 1875.00 كمحطة تالية.

وحتى الآن، لا يزال موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يؤكد السعر اختراق المقاومة المذكورة أو كسر الدعم 1830.00 لتحديد الوجهة التالية بشكل أوضح، مع التذكير بأن كسر هذا الدعم سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه نحو 1800.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1820.00 والمقاومة 1865.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي