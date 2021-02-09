بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 12.8 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 8ر12 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5716 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر368 مليون سهم تمت عبر 10685 صفقة نقدية بقيمة 04ر41 مليون دينار (نحو 4ر135 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 64ر0 نقطة ليبلغ مستوى 42ر4684 نقطة بنسبة صعود بلغت 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر313 مليون سهم تمت عبر 7239 صفقة نقدية بقيمة 5ر18 مليون دينار (نحو 05ر61 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر18 نقطة ليبلغ مستوى 11ر6240 نقطة بنسبة صعود بلغت 30ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 18ر55 مليون سهم تمت عبر 3446 صفقة بقيمة 4ر22 مليون دينار (نحو 9ر73 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 1ر1 نقطة ليبلغ مستوى 1ر4849 نقطة بنسبة صعود بلغت 02ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر260 مليون سهم تمت عبر 5513 صفقة نقدية بقيمة 5ر16 مليون دينار (نحو 4ر54 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (فيوتشر كيد) و(منشآت) و(اكتتاب) و(المتكاملة) أما شركات (بيتك) و(الوطني) و(الأولى) و(المتكاملة) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (الأولى) و(بريق) و(أعيان) و(سنام) الأكثر انخفاضا.