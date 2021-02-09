شكرا لقرائتكم خبر عن «ويز إير أبوظبي» تنطلق إلى الإسكندرية 22 فبراير بـ 179 درهماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، أحدث شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تسيير رحلاتها من أبوظبي إلى الإسكندرية اعتباراً من 22 فبراير 2021، والتي تتيح للمسافرين فرصة شراء التذاكر بأسعار تبدأ من 179 درهماً، وذلك على موقعها الإلكتروني wizzair.com إلى جانب تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: يسرنا إطلاق رحلات تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، حيث نتيح للمسافرين السفر من وإلى الإسكندرية بأسعار تنافسية. نتطلع إلى الترحيب بالمسافرين عبر شبكة رحلاتنا من أبوظبي.

الأسعار تبدأ من تاريخ بدء أيام الرحلات 179 درهماً إماراتياً 22 فبراير 2021 الاثنين، الأربعاء، الجمعة أبوظبي – الإسكندرية *السعر محدد لاتجاه واحد، بما في ذلك الرسوم الإدارية. ويشمل حقيبة يد واحدة (بقياس: 40×30×20 سم). تخضع حقيبة الترولي وكل قطعة من الأمتعة المسجلة لرسوم إضافية. ينطبق السعر فقط على الحجوزات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني wizzair.com وتطبيق WIZZ للهاتف المتحرك.