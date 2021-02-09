شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط خامات «أوبك» يواصل الصعود خلال فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» من المتوسط السعري لسلة خاماتها خلال شهر فبراير 2021 إلى 57.36 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 5.5% مقارنة مع متوسط السعر المسجل في شهر يناير من العام ذاته.

وجاءت القفزة الجديدة في سعر خام «أوبك» بعدما كسر سعر خام برنت مستوى 60 دولاراً للبرميل في نهاية جلسة تعاملات الاثنين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر خام غرب تكساس الأمريكي إلى 57.61 دولار للبرميل.

وبرغم عدم الإعلان عن معدلات إنتاج الأعضاء الـ 13 في المنظمة حتى الآن إلا أن جميع التوقعات تشير إلى انخفاض مستوى الإنتاج خلال شهر فبراير إلى مستويات أقل من تلك المسجلة في الأشهر السابقة.

وتأتي هذه التوقعات متزامنة مع بدء السعودية تنفيذ قرارها الطوعي بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل نفط يومياً خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري، وذلك لضمان استمرار التوازن في السوق النفطي.

وكان الطلب على الذهب الأسود شهد تحسناً كبيراً خلال الأسابيع الماضية وسط تراجع في المخزون العالمي من هذه السلعة الاستراتيجية، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على الأسعار التي ما زالت تواصل تحقيق المكاسب منذ بداية العام الجاري.

يشار إلى أن ارتفاع المتوسط الشهري لسعر خام أوبك خلال فبراير الجاري بحسب أحدث التوقعات الصادرة عن المنظمة ساهم في ارتفاع المتوسط السنوي خلال العام 2021 إلى 54.98 دولار للبرميل بزيادة قدرها 13.5 دولار للبرميل وبنمو نسبته 32.6% مقارنة مع المتوسط السنوي المسجل في عام 2020. (وام)