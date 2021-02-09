شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق نظام الدراسة الحضوري في المدارس ودور الحضانة في عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت وزارة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة عجمان، تعليق الدراسة في المدارس ودور الحضانة على نطاق الإمارة وتحويلها من نظام التعليم التقليدي الحضوري إلى نظام التعليم عن بعد بنسبة 100%.

جاء هذا القرار استجابة للمتطلبات الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة للمحافظة على أمنها وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين بشكل عام وعلى أبنائنا الطلبة والطالبات والمجتمع المدرسي بشكل خاص، لضمان الحد من تفشى جائحة كوفيد 19 والتقليل من تداعيات الأزمة الراهنة.