ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 6 جنيهات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن أسعار الذهب ارتفعت، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيمة 6 جنيهات، وذلك بعد عودة الارتفاع للذهب عالمياً، بعد أسبوع من الهبوط للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية، بضغط من الدولار وعوائد السندات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فقد ارتفع سعر الذهب من عيار 21، الأكثر مبيعاً في السوق المحلي، من 797 إلى 803 جنيهات للجرام.

وأضافت أن سعر الذهب من عيار 18 سجل 688 جنيهاً للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 917 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن سعر أونصة الذهب سجلت ارتفاعاً ملحوظاً اليوم لتصعد إلى 1840 دولار مقارنة بسعر 1813 دولار أمس.

ولفتت إلى أن هناك توقعات بمزيد من الصعود فى سعر الذهب عالمياً خلال الساعات القادمة، بسبب تقرير التوظيف بالقطاع الزراعى لدى الولايات المتحدة الأمريكية،يوالذى يكشف هبوط معدلات التوظيف، وهو ما يؤثر على قرارات المستثمرين والشركات والاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، وكذلك فإن هبوط الدولار تسبب فى ارتفاع الذهب نتيجة خفض تكلفة حيازة المعدن الثمين.