تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في جميع البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكي البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي في بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما زاد السعر في بنك قناة السويس، واستقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وأفاد موقع "مصراوي" بأن سعر الدولار تراجع قرشاً واحداً في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك قناة السويس إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول إلى 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.