شكرا لقرائتكم خبر عن حاملتا طائرات أمريكيتان تجوبان بحر الصين الجنوبي وبكين تندد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

أجرت حاملتا طائرات أمريكيتان تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي الثلاثاء بعد أيام من إبحار سفينة حربية أمريكية بالقرب من جزر تسيطر عليها الصين في المياه المتنازع عليها وأصبحت نقطة ساخنة أخرى في العلاقات المتوترة بين بكين وواشنطن.

وقالت البحرية الأمريكية إن حاملتي الطائرات تيودور روزفلت ونيميتز ومجموعتيهما القتاليتين «أجرتا العديد من التدريبات بهدف زيادة التوافق العملياتي بين القطع، فضلاً عن قدرات القيادة والتحكم»، وذلك في أول عمليات ثنائية لحاملتي طائرات في الممر المائي المزدحم منذ يوليو/تموز 2020.

وتأتي التدريبات بعد أيام من تنديد الصين بإبحار المدمرة الأمريكية جون إس. ماكين بالقرب من جزر باراسيل الخاضعة لسيطرة بكين، ووصفت واشنطن إبحار مدمرتها بأنه عملية لحرية الملاحة، وهذه أول مهمة من نوعها للبحرية الأمريكية منذ تولي جو بايدن الرئاسة.

وقال الأميرال جيم كيرك قائد المجموعة القتالية لحاملة الطائرات نيميتز في بيان: «نحن ملتزمون بضمان الاستخدام القانوني للبحر، وهو ما يكفله القانون الدولي لكافة البلدان».

ويثير إبحار السفن الأمريكية المتكرر بالقرب من الجزر التي تسيطر بكين عليها في البحر، غضب الصين.

وتقول الصين إن سيادتها لا يمكن دحضها، وتتهم الولايات المتحدة بتعمد إذكاء التوتر.

ورداً على ذلك ذكرت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء أن بكين «ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سيادتها وأمنها»، وذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة إن حاملتي طائرات أمريكيتين أجرتا تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي.

وأدلى المتحدث باسم الوزارة وانج ون بين بهذا التصريح في إفادة صحفية يومية في بكين.