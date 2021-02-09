شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.21% رابحاً 106.37 نقطة ليصل إلى مستوى 8915.71 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.2% رابحاً 50.37 نقطة ليصل إلى مستوى 25640.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 124.7 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.

صعد 20 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.94%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.63%، يليه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.34%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.90%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.72%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.16%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.93%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.79%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.78%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.67%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.18%.

وقفز 154 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الجوف" بنسبة 9.92%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 9.91%، ثم سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 6.74%، فيما تراجع 28 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 6.27%، ثم سهم "باعظيم" بنسبة 2.30%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 1.73%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 275.1 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن توسعة إنتاج مصنع الأنابيب بجدة والدمام، لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لإنتاج الأنابيب من 276 إلى 360 ألف طن، بتكلفة حوالي 33 مليون ريال سعودي، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول للعام المالى 2022، سيزيد من إيرادات الشركة وربحيتها بما يتناسب مع الزيادة فى الطاقة الإنتاجية.

في سياق آخر أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ شركة جازان للطاقة والتنمية على كامل حصص الشركاء في شركة جازل للاستثمار.