شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "الأهلى المتحد" يصعد ببورصة البحرين هامشياً بافتتاحية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.09% رابحاً 1.35 نقطة ليصل إلى مستوى 1461.19 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 196.6 ألف دينار بحرينى، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 4.98% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.18%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.17%.

في سياق متصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، النتائج المالية السنوية للعام المنتهي في 31 ديسمبر لعام 2020، وسجلت الشركة صافي ربح عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 382.3 ألف ديناراً بحرينياً خلال الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بـ1.5 مليون ديناراً بحرينياً للربع الأخير للعام الماضي بنسبة انخفاض 75%، وبلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الأخير 2.74 فلس مقارنة بـ10.96 فلساً في الربع نفسه من العام الماضي، ويرجع السبب في هذا الانخفاض في الأرباح خلال هذا الربع إلى التقلبات المستمرة في أسواق المال العالمية وضعف بيئة الأعمال، الذي أدى إلى انخفاض في الدخل الاستثماري، وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي الشركة الأم 834.4 ألف ديناراً بحرينياً في الربع الأخير من عام 2020 مقارنة بـ1.1 مليون ديناراً بحرينياً في الربع الأخير من عام 2019 بنسبة انخفاض 24%.

وبالنسبة للعام الحالي 2020، حققت شركة استيراد الصافي ربح عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 753.8 ألف ديناراً بحرينياً مقارنة بـ2.7 مليون ديناراً بحرينياً للعام الماضي، بنسبة انخفاض 72%، وبلغ العائد الأساسي لكل سهم 5.40 فلساً مقارنة بـ19.36 فلساً العام الماضي، وبلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد لمساهمين الشركة الأم للعام 2020 بلغ 801.8 ألف ديناراً بحرينياً مقارنة بـ3.9 مليون ديناراً بحرينياً للعام الماضي، وبلغ إجمالي الدخل للعام 2 مليون ديناراً بحرينياً مقارنة بـ4.4 مليون ديناراً بحرينياً للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض 56%، ويعزي هذا الانخفاض في صافي الربح وإجمالي الدخل الشامل إلى عواقب تفشي جائحة فيروس كورونا الذي احتاجت العالم وأثرت على الأسواق مما سبب انخفاضاً في إيرادات الشركة.

في سياق آخر أعلنت مجموعة فنادق الخليج، اجتماع مجلس الإدارة، تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارة السابق والمعلن عنه من يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري إلى يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً، وستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في ديسمبر عام 2020.