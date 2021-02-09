شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء.. البطاطس بـ2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 9-2-2021 استقرارا فى سوق الجملة باكتوبر بحسب شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال محسن الفيومي عضو مجلس أمناء سوق الجملة باكتوبر إن أسعار الفاصوليا تراوحت بين 2-3.5 جنيه للكيلو، سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

وأضاف الفيومي في تصريح خاص لـ"اليوم السابعط أن أسعار البطاطس تراوحت بين 1 - 2 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو.

وسجلت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو.

واشار الفيومي إلى أن أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيها للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيهات للكيلو. َ