شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التجارة تشكل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وازرة الصناعة والتجارة تشكيل اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية، وتطبق جميع البرامج والمبادرات والآليات المنبثقة عنه، على أن تكون اللجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، القرار رقم 39 لسنة 2021 الخاص بتشكيل هذه اللجنة، والتى تشمل في عضويتها، ممثلين عن قطاع الاتفاقيات التجارية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتمثيب التجاري، وهيئة المواصفات والجودة.

كما شمل تشكيل اللجنة ممثلين للجهات الخارجية والمجتمع التجارى، ومنهم ممثل لوزارة المالية، والتعاون الدولى والخارجية، والزراعة، والاتصالات والكهرباء وحماية المنافسة والرقابة المالية والبنك المركزى والمجلس القومى للمرأة وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الصناعات ووزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد الغرف التجارية، ووزارة الصحة وهيئة الدواء .