شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي المزارع يتراوح بين 16-22 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 9-2-2021 استقرارا لجميع الأصناف، في سوق العبور للجملة وفقا لما أكدته شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة.

واستقر سعر البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو،واستقرت أسعار البلطى المزارع " 1 " بين 18-22 جنيها للكيلو، وأسعار البلطي المزارع 2، بين 16-18 جنيها للكيلو

وسجلت أسعار السمك البورى 1 ليتراوح بين 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " بـ 28 – 34 جنيها للكيلو ومرجان "2" بـ23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد بـ 15 – 25 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " بـ 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " بـ 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد بـ 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " بـ 90 – 150 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " بـ 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " بـ 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها.