شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإنتاج المحلى من البوتاجاز إلى 128 ألف طن فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت معدلات الإنتاج المحلى من البوتاجاز ارتفاعا طفيفا فى الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالى الإنتاج من البوتاجاز نحو 128.9 ألف طن فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 119.7 ألف طن فى شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 9.2 ألف طن.

ورصدت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع الاستهلاك المحلى من البوتاجاز، حيث بلغ نحو 303.2 ألف طن فى نوفمبر الماضى، مقابل 294.5 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 8.7 ألف طن، أما بالنسبة للاستيراد فقد تراجع بشكل طفيف، حيث سجل 175 ألف طن فى نوفمبر الماضى، مقابل 185 ألف طن فى نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 10 آلاف طن.

وسجل إجمالى الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى تراجعا طفيفا، حيث بلغ إجمالى الإنتاج نحو 3909 آلاف طن فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 4253 ألف طن فى شهر نوفمبر عام 2019 بتراجع بلغ نحو 344 ألف طن، فيما بلغ انتاج الزيت الخام نحو 2391 ألف طن فى نوفمبر الماضى، مقابل 2640 ألف طن خلال نفس الشهر عام 2019، بفارق نحو 249 ألف طن.

وكان الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي سجل ارتفاعا طفيفا في الفترة الأخيرة، حيث بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي نحو 3652 ألف طن في نوفمبر الماضي، مقابل 3533 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 119 ألف طن.