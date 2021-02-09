شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة الكويت بالمستهل.. والثلاثاء المقبل آخر موعد لسداد رسم الاشتراك السنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% رابحاً 2.95 نقطة ليصل إلى مستوى 5706.84 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.06% رابحاً 3.44 نقطة ليصل إلى مستوى 6226.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% خاسراً 2.06 نقطة ليصل إلى مستوى 4681.79 نقطة، وزاد تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.03% رابحاً 1.54 نقطة ليصل إلى مستوى 4849.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 244.3 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6613 صفقة، وصعدت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.25%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.25%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.55%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.37%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاعي التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.

في سياق متصل أعلنت بورصة الكويت بأن يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجاري، هو آخر موعد لسداد رسم الاشتراك السنوي في بورصة الكويت عن عام 2021، وفي حال التأخر عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد سوف تطبق الإجراءات المنصوص عليها في كتاب قواعد البورصة، وكذلك القرار رقم (19) لسنة 2019.

في سياق آخر أعلنت شركة يوبيان للبتروكيماويات (بوبيان)، اجتماع مجلس الإدارة يوم 10 فبراير الجاري، وذلك لمناقشة واعتماد التوصية المتعلقة بتحديد حد أدنى للتوزيعات النقدية عن الثلاث سنوات المالية (2021-2022-2023).

في السياق ذاته أعلنت شركة المركز المالي الكويتي، اجتماع مجلس الإدارة رقم 1 للعام 2021، يوم الأربعاء الموافق 10 فبرايرا الجاري، لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجية.