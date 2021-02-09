شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 6 جنيهات اليوم الثلاثاء.. وعيار 21 بـ803 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 فى سوق الصاغة بمصر بقيمة 6 جنيهات، وذلك على خلفية عودة الارتفاع للذهب عالميا، بعد أسبوع من الهبوط للمعدن الأصفر فى الأسواق العالمية، بضغط من الدولار وعوائد السندات لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب فى مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى السوق المصرى من 797 إلى 803 جنيهات للجرام، فيما سجل الذهب عيار 18 سجل 688 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 917 جنيها للجرام، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6424 جنيها.

سعر أونصة الذهب سجلت ارتفاع ملحوظ اليوم لتصعد إلى 1840 دولار مقارنة بسعر 1813 دولار أمس، وتشير التوقعات إلى مزيد من الصعود فى سعر الذهب عالميا خلال الساعات القادمة، بسبب تقرير التوظيف بالقطاع الزراعى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والذى يكشف هبوط معدلات التوظيف، وهو ما يؤثر على قرارات المستثمرين والشركات والاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، وكذلك فإن هبوط الدولار تسبب فى ارتفاع الذهب نتيجة خفض تكلفة حيازة المعدن الثمين.

وسعر الذهب فى مصر يتأثر بعدد من العوامل لعل أبرزها سعر أونصة الذهب عالميا، وكذلك سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى، إضافة إلى عوامل العرض والطلب بصورة كبيرة، وليس عوامل الشراء للمستهلكين لكن الشراء والبيع بكميات كبيرة بين المصانع وبعضها، وهنا يمكن أن يتغير سعر الذهب لأكثر من مرة على مدار الساعة فى السوق طالما أن هناك تداول على الذهب عالميا.

أسعار الذهب قد تشهد بعض التفاوت الطفيف بين تاجر وآخر ومحافظة وأخرى بقيمة قد تصل إلى جنيهين فى كل عيار بسوق الصاغة، لكن لا توجد فروق جوهرية كبيرة فى تسعير الذهب بمصر.