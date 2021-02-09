شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 9-2-2021 انخفاضا طفيفا بمقدار يتراوح ما بين القرش والقرشين أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل انخفاضا بالبنك الأهلى المصرى وبنك مصر بمقدار قرش ليسجل 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى انخفاضا بمقدار قرشين 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع ، مقابل 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع .

وعالميا، استقر الدولار أمام العملات الرئيسية أمس الاثنين، إذ ينتظر المتعاملون المزيد من البيانات عن أداء الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير وظائف مخيب للآمال الأسبوع الماضي أنهى سلسلة من الارتفاعات للعملة الأمريكية.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر أمام الدولار بعد أن أظهرت بيانات أن القطاع الصناعي الألماني تجنب الانكماش في ديسمبر، ورغم إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ألمانيا وفي خارجها، فقد ساعد الطلب من الصين أكبر اقتصاد في أوروبا المعتمد على الصادرات على تخفيف وطأة الجائحة.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.61 جنيه للشراء

15.69 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس15.71 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.62جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.59 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.60 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.60 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.61 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس15.62 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.60 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.61 جنيه للشراء.

15.70 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس15.71 جنيه للبيع.