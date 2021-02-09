شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 9-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 9-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الدولار انخفاضا طفيفا بمقدار قرش ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترلينى ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.41 جنيه للشراء، 21.59 جنيه للبيع، وهذة الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى اليوم.

أما عالميا، فاستقر الدولار أمام العملات الرئيسية أمس الاثنين، إذ ينتظر المتعاملون المزيد من البيانات عن أداء الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير وظائف مخيب للآمال الأسبوع الماضي أنهى سلسلة من الارتفاعات للعملة الأمريكية.

وعلى صعيد اخر، البنك المركزي الأوروبي يدرس حاليا عملية اختبار لإصدار "يورو رقمي"، من المتوقع ظهور نتائجها بحلول منتصف العام الجاري، وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المركزي الأوروبي للحاق بركب التطور التكنولوجي في عالم العملات الافتراضية، بالإضافة إلى مواجهة شبح العملات المشفرة مثل "البيتكوين".





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 18.80 جنيه للشراء، 18.97 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.79 جنيه للشراء، 18.94 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.44 جنيه للشراء، 21.65 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 21.41 جنيه للشراء، 21.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تباين سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، مقابل 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.81 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.82 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع.